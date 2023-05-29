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Ekonomi

Bakan Nebati: (Ekonomiye güvendeki artış) Önümüzdeki dönemde yatırımın, üretimin ve tüketimin artmasını bekliyoruz

Bakan Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz" dedi.

Zeynep Duyar  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Bakan Nebati: (Ekonomiye güvendeki artış) Önümüzdeki dönemde yatırımın, üretimin ve tüketimin artmasını bekliyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Nebati, tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen endeksin mayısta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olduğunu ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Milletvekili seçiminin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet tarafından bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Nebati, "Seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini, yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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