JÖAK'ın yerli ve milli silahları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde sergilendi

[1/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi.

[2/16] Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[3/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[4/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[5/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[6/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[7/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[8/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[9/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[10/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[11/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[12/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[13/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[14/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[15/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

[16/16] Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi. Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.