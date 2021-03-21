Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
Emine Erdoğan paylaşımında, "Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. #NevruzBayramı tüm insanlığa kutlu olsun! pic.twitter.com/VLLLGsHtT0— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 21, 2021
"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.