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Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan paylaşımında, "Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sefa Mutlu   | 21.03.2021
Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

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