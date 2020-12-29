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Emine Erdoğan: Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.12.2020
Emine Erdoğan: Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor

Ankara

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

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