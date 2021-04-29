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Türkiye

Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 29.04.2021
Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin Bakan Kurum imzalı genelgeyi valiliklere gönderdi.

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