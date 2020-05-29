Euro
7.57
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,734.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı İstanbul’un Fethi Özel Konser Programı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atlantik Konseyi’nin düzenlediği “Kovid-19 sonrası dönemde yeni dünya düzeni ve Türkiye” konulu programa katılıyor.
logo
Türkiye

EGM'den sosyal medyadaki 'trafik cezası' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Aykut Karadağ   | 29.05.2020
EGM'den sosyal medyadaki 'trafik cezası' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlığı altında gerçek dışı bilgilerin yer aldığı ve paylaşıldığı ifade edildi.

Trafik idari para ceza miktarlarının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.

Güncel trafik idari para cezası tutarlarına 'www.trafik.gov.tr' adresinden ulaşılabilmekte olup sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 161 oldu
Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı

Benzer haberler

EGM'den sosyal medyadaki 'trafik cezası' paylaşımlarına ilişkin açıklama

EGM'den sosyal medyadaki 'trafik cezası' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden koronavirüs istismarcılarına karşı uyarı

Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı