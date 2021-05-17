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Edirne'de papatyaların sardığı gelincik tarlaları efsunlu güzellikleriyle ilgi görüyor

Hakan Mehmet Şahin   | 17.05.2021
Edirne'de papatyaların sardığı gelincik tarlaları efsunlu güzellikleriyle ilgi görüyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Edirne'de ilkbahar renkleri kentin doğal ve tarihi dokusuna ayrı bir güzellik katıyor.

Yol üstü tarlalarda papatyaların sardığı gelincik tarlaları baharın en güzel renklerini yansıtıyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikleri saran papatyalar kartpostallık manzara oluşturuyor.

Kentin hemen her noktasında özellikle açan gelincik çiçekleri ve papatyalar bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurup gelincik tarlalarından yansıyan güzelliklerin fotoğrafını çekiyor.

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