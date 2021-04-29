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Dünya Türkmenler Birliğinden Biden'a tepki: Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile amaçlanan muradın farkındayız

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

İsmihan Özgüven   | 29.04.2021
Dünya Türkmenler Birliğinden Biden'a tepki: Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile amaçlanan muradın farkındayız

Adana

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın suçlamasını reddettiklerini ve lanetlediklerini belirtti.

Tarihlerinde utanılacak bir eylemin olmadığını kaydeden Demirdüzen, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun güçlüye manivela olarak kullanıldığı bu hukuksuz dünyada bu sözde Başkan, hezeyanının ve açıklamasının yeni tazminat davaları için bir fırsat olarak görebileceğini, ancak bu davaların hukuki sonuç üretmesinin kolay olmadığını belirtmek isteriz. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile amaçlanan muradın; tanıttırmak, tazminat ve toprak hedefi güdüldüğünün farkındayız. Emperyalist Batı zaten bizi bu topraklarda işgalci görmekte, kanla yurt yaptığımız bin yıllık bu vatandan bizi Haçlı Seferleri ile geldiğimiz yerlere sürme fikrinden vazgeçmiş değildir. Bunu birçok kez denediler, başaramadılar ve asla başaramayacaklar."

Demirdüzen, kültürlerinde ırkçılık, bölücülük ve ötekileştirmenin bulunmadığını, bütün vatandaşların kökeni ne olursa olsun, eşit, adil bir yönetim altında bütün haklardan faydalanarak insan haklarına sahip biçimde özgürce yaşadığını belirtti.

Biden'ın açıklamasıyla 2015 AİHM kararını ve 1948 BM sözleşmesini yok sayarak hukuka karşı saygısızlık yaptığını ifade eden Demirdüzen, bir politikacının söylediği bir sözün hukukta ispat vasıtası olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.

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