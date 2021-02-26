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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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DSİ Erzurum'a 18 yılda 6 baraj ve 12 gölet kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Erzurum'a son 18 yılda 6 baraj ve 12 gölet kazandırdığı bildirildi.

İsmail Hakkı Demir   | 26.02.2021
DSİ Erzurum'a 18 yılda 6 baraj ve 12 gölet kazandırdı

Erzurum

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente yapılan yatırımlarla devasa projelerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini belirtti.

Son 18 yılda Erzurum'da inşa edilen 16 sulama tesisi ile 382 bin 440 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve böylece Erzurum topraklarını daha bereketli hale getirdiklerini aktaran Yıldız, çiftçilere yıllık 230 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

Yapımı devam eden 16 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 362 bin 550 dekar arazinin sulanmasının ve milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 219 milyon lira katkı sağlanacağını anlatan Yıldız, "Erzurum'da son 18 yılda 6 baraj ve 12 gölet inşa ettik. Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ettik. Şu anda 17 baraj inşaatının yapım çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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