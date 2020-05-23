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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 23.05.2020
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Trabzon

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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