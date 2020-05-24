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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Aziz Aslan   | 24.05.2020
Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, DBP ile örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması, örgüt cenazesi ve taziyesi ile PKK'ya yönelik operasyonları protesto, açlık grevi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridi protesto eylemlerine katılanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski DBP eş genel başkanları Arslan ve Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslan ve Şimşek'in de bulunduğu 12 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Ata ve 5 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada cep telefonları, tabletler, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar, SIM kart, hard disk, flash bellek, dizüstü bilgisayar, örgütsel içerikli tablo, hafıza kartı, CD, örgütsel içerikli kartpostal, örgütsel doküman ve video kasetler ele geçirilmişti.



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