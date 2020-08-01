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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Ekiplerin küçük Miraç'ı bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Hasan Namlı,Ahmet Kaplan   | 01.08.2020
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'da dün akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç Çiçek, bulundukları evin önünde oynarken kayboldu.

Çocuklarının oynadığı yerde olmadığını fark eden aile bireyleri köydeki vatandaşların da yardımıyla küçük Miraç'ı aramaya başladı.

Miraç'ı bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Karadan yürütülen çalışmalara jandarma drone ile havadan da destek veriyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde yürütülüyor.

Çalışmalara jandarma ekipleri, drone ile havadan da destek verirken hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

"Ne olur oğlum başına bir şey gelmeden bulunsun"

Kaybolan Miraç Çiçek'in annesi Firdevs Çiçek, bayram ziyareti için köye gittiklerini belirterek, oğlunun kuzenleriyle evin önünde oynadığını söyledi.

Kardeşlerinin eve su içmeye geldiğini dile getiren Çiçek, "Miraç'ın nerede olduğunu sordum. Kapının önünde oynadığını söylediler. Su verdim, 'Kardeşinizin yanına gidin.' dedim. 5 dakika sonra sordum, oğlum orada değildi." ifadelerini kullandı.

Çiçek, çevreye baktığını ve oğlunu göremediğini belirterek, herkese haber verdiğini, oğlunu aramaya başladıklarını anlattı.

"Köyün yabancısıyım. İlk defa geliyorum." diyen Çiçek, şöyle konuştu:

"Allah rızası için bana oğlumu getirin. Dünden bu yana haber alamıyorum. Açtır, susuzdur. Daha 4 yaşında, küçüktür oğlum. Ne olur oğlum, başına bir şey gelmeden, cesedi bir yerden çıkmadan bulunsun."

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