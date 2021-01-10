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Diyarbakır Valiliğinden 'Lice'de vatandaşlara kamu görevlilerince kötü muamele yapıldığı' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde vatandaşlara kamu görevlerince kötü muamele yapıldığına dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bestami Bodruk   | 10.01.2021
Diyarbakır Valiliğinden 'Lice'de vatandaşlara kamu görevlilerince kötü muamele yapıldığı' iddialarına yalanlama

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'de salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği, vatandaşların evlerinde bulunduğu ifade edilerek, güvenlikle ilgili il genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı vurgulandı.

Güvenlik birimlerinin vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden özellikle terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 9 Ocak'ta icra edilen operasyonda bir jandarma personelimiz şehit oldu, 3 jandarma personelimiz de yaralandı. Teröre karşı sürdürdüğümüz kararlı duruş ve ilimizde uzun süredir devam eden huzur ve güven ortamı bazı çevreleri rahatsız etmekte, kirli zihniyetleriyle ilimizde sağlanan huzuru bozma hedefiyle kasıtlı olarak ortaya attıkları iddialarla kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalışmaktalar. Vatandaşlarımızdan bu tür iddialara itibar etmemelerini istirham ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevler ile bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar artan azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir."

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