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Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda HDP'nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Osman Bilgin   | 24.05.2021
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK ile ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik, terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütüp, haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve talimatları doğrultusunda ölen örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, tüm eylemleri organize eden kişilerin tespitine yönelik çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve örgütsel dokümanlar, 7,65 milimetre çapında 7 fişek ele geçirildi.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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