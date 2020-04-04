Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını bildirildi.
Diyarbakır
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Pandemi Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bazı kararlar alındığını belirtti.
Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladıklarını aktardı.
"Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğüne her gün 20 bin maske ve 200 siperli maske temin edecektir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlayacaklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.