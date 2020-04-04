Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını bildirildi.

Fecri Barlık   | 04.04.2020
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak

Diyarbakır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Pandemi Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bazı kararlar alındığını belirtti.

Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladıklarını aktardı.

"Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğüne her gün 20 bin maske ve 200 siperli maske temin edecektir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama
Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışında 156 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maske üreterek vatandaşlara dağıtacak

Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür

İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür
Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor

Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor