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Diyarbakır annelerinden Övünç: Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Ömer Yasin Ergin   | 27.05.2020
Diyarbakır annelerinden Övünç: Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 268'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, HDP İl Başkanlığının kapısında evlat mücadelesi verdiklerini söyledi. 

                    

Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Övünç, "Onlar masalarında oturuyorlar, bizim çocukları da ölüme terk ettiler. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar hırsızdır, katildir, çocuk katilidir." dedi.

Övünç, evladına teslim olması çağrısında bulunarak "Baran oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. 13 kişi gelip teslim oldu, ailelerine kavuştu. Seni HDP'nin kapısında bekliyorum seni. Almadan da buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Biz bayram yapmadık. Oğlum olmayınca bayram da olmuyor. Oğlum gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullanan Begdaş, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Begdaş, "Oğlum gel artık, devlete teslim ol. 13 arkadaşın geri geldi. Vicdanlı insanlara sesleniyorum, destek verin hep birlikte bu çocukları kurtaralım." ifadelerini kullandı.

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