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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Halkidiki ilinde bulunan Osmanlı Mezarlığıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Halkidiki kentine bağlı Gargara köyünde okul bahçesinde yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Muhammet Tarhan   | 24.02.2021
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın Halkidiki ilinde bulunan Osmanlı Mezarlığıyla ilgili açıklama

Ankara

Yunanistan'ın Halkidiki kentinde tespit edilen Osmanlı döneminden kalma 201 mezara ilişkin, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi'nin Dış İşleri Bakanlığına çağrıldığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Halkidiki kentine bağlı Gargara (Simandra) köyünde bir inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma mezarlık hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu köyün okul bahçesinde yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca, anılan köyün ziyaret edildiği ve yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu girişimlerimiz neticesinde, söz konusu inşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir. Bu bilgilerin temini üzerine Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina’da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerde mezarlar hakkında ülkemize daha önceden bilgi verilmemiş olmasına ilişkin izahat istenmiş, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir."


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