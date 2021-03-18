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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB ile yenilenecek yakın iş birliğimiz tüm kıtaya barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Şerife Çetin   | 18.03.2021
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke olacağını kaydetti.

Bakanlık, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı'nın 5. yılını doldurması vesilesiyle resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mesajda, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke olacağı belirtilerek, "AB ile yenilenecek yakın iş birliğimiz tüm kıtaya barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Mesajla birlikte yayımlanan infografikte ise mutabakatın, Türkiye ile AB'nin ortak amaçlar temelinde iş birliği yaptıklarında, tüm bölge için olumlu sonuçlar alabildiğini gösterdiği ve Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik perspektifiyle geliştirilmesi için de uygun bir araç olduğu kaydedildi.

İnfografikte, 18 Mart Mutabakatı'nın temel unsurları, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları, Türkiye-AB Zirveleri düzenlenmesi, terörizmle mücadelede iş birliği ve göç konusunda iş birliği" olarak sıralandı.

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