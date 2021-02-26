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Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığından, "Hocalı Katliamı'nın sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz." açıklaması yapıldı.

Zuhal Demirci   | 26.02.2021
Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Ermenistan birlikleri tarafından, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine yapılan saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivilin katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı.

Bu saldırılarda, 1000'den fazla insanın esir düştüğü, kayıpların akıbetinin ise maalesef öğrenilemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı Katliamı'nın sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz. Hocalı'daki insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, can Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Açıklamada, bu vesileyle, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını azat ettiği ve yerlerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlıya eve dönüş yolunu açan Vatan Muharebesi'nde hayatını kaybeden şehitlerin bir kez daha rahmet ve saygıyla anıldığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu: "Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti. Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.​​​​​​​

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