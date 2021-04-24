Dışişleri Bakanlığı: Açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." denildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.