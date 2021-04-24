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Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." denildi.

Gökhan Varan   | 24.04.2021
Dışişleri Bakanlığı: Açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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