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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirti.

Muhammet Tarhan   | 02.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malanji ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ekonomi, eğitim ve Bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler dahil iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

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