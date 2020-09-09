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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali’de Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri ile görüşme sonrası Mali Devlet Radyo ve Televizyonuna (ORTM) açıklamalarda bulunuyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

Zuhal Demirci   | 09.09.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız

Ankara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.

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