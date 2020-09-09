Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Askeri darbe sonrasında) Anayasal düzenin tesis edilmesi için Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız" dedi.
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