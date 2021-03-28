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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi

Mehmet Şah Yılmaz   | 28.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi Fotoğraf: twitter.com/MevlutCavusoglu

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ziyaretler yaptığını, ardından da Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştüğünü kaydederek, ilişkileri geliştirmek, Orta Asya'ya ve Türk dünyasına ağırlık vermek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'de ilk olarak Tacikistan'la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak için Tacikistan'da bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, 28-30 Mart'ta gerçekleşeceği, bu çerçevede Çavuşoğlu'nun Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüşeceği belirtilerek, Çavuşoğlu'nun aynı zamanda Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin tüm veçhelerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın 30 Mart 2021'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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