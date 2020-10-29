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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zuhal Demirci   | 29.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde Yukarı Karabağ konusu ele alındı.

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