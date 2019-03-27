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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

'Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 27.03.2019
'Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." değerlendirmesini yaptı.

Altun, Twitter hesabından, MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, operasyona ilişkin habere de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin 2017'de 'PKK'nın dışişleri bakanı' diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler, güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor."

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