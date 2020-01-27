Euro
6.56
Dolar
5.95
BIST 100
121,071.90
Altın
1,584.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler, Mevlana Camiinde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanıyor Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

Elazığ merkezli depremin ardından, 1234 vatandaş, riskli yapılardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin ALO 181'den bilgi aldı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 27.01.2020
Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrı merkezi "ALO 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ALO 181, Elazığ ve Malatya'dan 1234 çağrıyı yanıtladı.

Riskli yapılardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların aramaları sonucu ALO 181'e gelen çağrılarda yüzde 45 artış oldu.

Deprem korkusu yaşamadan daha güvenli yapılarda oturma isteklerini aktaran vatandaşlar, yasalar çerçevesinde riskli yapılarla ilgili neler yapılabileceğine ilişkin bilgi aldı.

Deprem mağdurları, desteklere ilişkin bilgi alıyor

Yetkililer tarafından vatandaşlara, riskli yapılara ilişkin süreçle ilgili, "riskli yapı tespitinin Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği, başvuru için binanın bir kat malikinin başvurusunun yeterli olduğu, yapılan teknik inceleme sonrası kısa sürede tahliye ve yıkım sürecinin başlatılacağı" bildirildi.

Vatandaşlara, Bakanlığın binanın yeniden yapımına kadar hak sahiplerine 18 aya kadar ve kiracılara da bir defalık kira yardımında bulunulacağı aktarıldı.

Faiz desteğinden yararlanarak evini yeniden yaptırmak isteyenlere de "Bakanlık bankalardan çekilecek kredilerde konut ve iş yeri olmak üzere yüzde 4 faiz desteği ve bazı harçlardan da muafiyetler sağlamaktadır. Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınır." bilgisi verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı

Benzer haberler

Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin bilgi almak isteyenler ALO 181'i arıyor

İran'ın Traktör takımı taraftarlarından Türkiye'ye destek ve taziye mesajı

Deprem bölgesine yardım seferberliği

MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi

MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi
AFAD depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı

AFAD depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı
Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili açıklama