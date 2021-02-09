Euro
8.53
Dolar
7.08
BIST 100
1,534.91
Altın
1,830.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

Denizli'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 09.02.2021
Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

Denizli

Denizli'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için bazı ek tedbirler alındığı, il sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin bir süre yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeniden vaka artışının önüne geçilebilmesi için fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bazı etkinliklerin kısıtlanması gerekmekte ve bu kapsamda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren bir ay süre ile müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı
Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

Benzer haberler

Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

Denizli'de Kovid-19 nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı

ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 8 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 8 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti