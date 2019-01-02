Demiryol-İş Sendikası yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmedi

İZMİR

Demiryol-İş Sendikası'nın, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yüzde 25'lik zam teklifini kabul etmediği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kocaoğlu'nun, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladığı aktarıldı.

Açıklamada, Halkapınar'daki Metro Genel Müdürlük binasında sendika temsilcileriyle de görüşen ve 450 sendikalı işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 25 zam önerisi sunan Kocaoğlu'nun, bu teklifin kabul edilmesi durumunda, grevde olan İZBAN çalışanları için de "yüzde 30" teklifini, ortağı TCDD'ye ileteceğini söylediği ancak her iki teklife de olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

Açıklamada İzmir Metro AŞ çalışanlarına yaptığı konuşmaya yer verilen Kocaoğlu, 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olacağını hatırlatarak, "Popülist davranmayacağım. Alkışlanıp gitmek için değil, 15 yıldır neyi doğru biliyorsam yine aynı tutarlılıkla, aynı yaşam felsefesiyle çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu, Türkiye gerçeklerine göre verilebilecek en iyi rakamları önermelerine rağmen ısrarla olumsuz cevap aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize toplu ulaşım hizmeti konusunda alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu dayatmaya karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben İzmir ve İzmirliler için mücadele ediyorum. Bu süreçte hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum."

Muhabir: Ali Korkmaz