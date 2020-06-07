Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.06.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IKBY Sağlık Bakanı Berzenci: Salgın kontrolden çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: Kovid-19 nedeniyle 110 sağlıkçı yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu normalleşme süreci asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil