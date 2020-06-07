Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.