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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kardan Aydınlık' paylaşımı

Ankara

Altun'un sosyal medya hesabından "Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız" mesajıyla paylaştığı videoda, Gazze, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların görüntüleri yer aldı.


Resul Aydemir’in Kardan Aydınlık şiirinden esinlenerek seslendirdiği şarkının sözleri şöyle: 

Filistinli çocuklar onlar, adları Ammar
Ellerinde sapan, gözlerinde kan var
Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar
Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var
Onlardan şerefeli kim var söyleyin bir bana
Daha 5 çocuk şehit oldu bak bu öğleyin
Uyuyan Müslüman ikindi ne olur
Cenneti hak edenler onlardır bence
Mülteci kamplarında öksüz, yetim çocuklar
Ve oyuncaklar belli işte silahlar ve bombalar
Şefkate ise muhtaç iken mutluluktan bihaber
Değişmeyen iki şey var bir çocuk ve bir panzer
Üstünde entaresi ve elinde ise ekmeği
Farz edinmiş kendisine zulüm ile baş etmeyi
30 metre duvarlarınıza şimşek olup çarparız
Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar’ız

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