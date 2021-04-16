Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.
“128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 16, 2021
1️⃣ KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK.
2️⃣ TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR.
Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!https://t.co/vXUh4Wm3w4
Paylaşımında, Türkiye'nin, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.