Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emek ve alın teri kutsaldır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 1, 2021
İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor.
Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. pic.twitter.com/yppevMUQd4
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.