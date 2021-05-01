Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor

Ankara

Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı

UEFA siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

UEFA siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Bakan Pakdemirli: Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz

Bakan Pakdemirli: Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz