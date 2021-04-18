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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakıf ve ilim insanı, mütefekkir, Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ilahiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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