Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "PençeŞimşek", "PençeYıldırım" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız. Cephedeki Mehmetçiğimize ve görevdeki tüm güvenlik güçlerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.
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Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 24, 2021
Cephedeki Mehmetçiğimize ve görevdeki tüm güvenlik güçlerimize selam olsun.#PençeŞimşek#PençeYıldırım