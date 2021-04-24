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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 24.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "PençeŞimşek", "PençeYıldırım" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız. Cephedeki Mehmetçiğimize ve görevdeki tüm güvenlik güçlerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

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