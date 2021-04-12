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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 12.04.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.



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