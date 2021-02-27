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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor

Oktay, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında "Yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bir nebze olsun teselli olmuştur" ifadesini kullandı.

Ömer Olcay   | 27.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı.

Oktay, Twitter'daki hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun."

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