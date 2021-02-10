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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçakla yerel saatle 14.00'te Ercan Havalimanı'na gelişinde, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Saner ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu akşam 21.00'de KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) canlı yayın programına konuk olacak.

Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında kara yolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolü imzalanacak. Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurulu ile KKTC tarafındaki muhatapları arasında da iş birliği anlaşmaları yapılacak.

Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de eşlik ediyor.

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