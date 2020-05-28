Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılını kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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Dost ve kardeş #Azerbaycan’ın kuruluşunun 102’inci yıl dönümü kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2020
Tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. #Azerbaycan102Yasında 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/3qU3Rvse1h