Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.