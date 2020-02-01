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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Berk Özkan   | 01.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü sona erdi Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

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