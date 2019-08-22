Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
94,722.78
Altın
1,495.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar

Benzer haberler

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Şırnak'taki terör operasyonunda 3 asker şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı

Şehitler anısına 2 kıtada 22 ülkeyi aşacaklar

Şehitler anısına 2 kıtada 22 ülkeyi aşacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı