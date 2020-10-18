Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.