Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü paylaşımı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2021
Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Ero7HmIJHq
Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.
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