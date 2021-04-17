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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü paylaşımı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Küçük   | 17.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü paylaşımı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.


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