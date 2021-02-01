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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Mümin Altaş   | 01.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı

Ankara

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.




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