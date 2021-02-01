Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.
Ankara
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021
Türkiye’yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız. pic.twitter.com/tqulutluH7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.
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