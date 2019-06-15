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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Berk Özkan   | 15.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.

Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

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