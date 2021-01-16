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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir." dedi.

Çiğdem Münibe Alyanak,Berk Özkan   | 16.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63,5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Akhisar Çevre Yolu'nun son bölümünü geçen ay açtıklarını, trafikte ciddi rahatlama sağlayan bir ulaşım yatırımını şehrin istifadesine sunduklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de şehzadeler şehri Manisa'ya enerji alanında kazandırdıkları yatırımların açılış heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Toplam bedeli 1,37 milyar dolara ulaşan dört enerji tesisinin şehre, Manisalılara, tüm millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Termik ve jeotermal enerji alanındaki bu yatırımlar, ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaklardır." dedi.

Bugün ayrıca Soma ve Kırkağaç ilçelerini doğal gaza kavuşturacaklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Soma ve Kırkağaç'taki vatandaşlarımız da artık doğal gazın konforundan, temizliğinden ve rahatlığından yararlanabilecek. Bunun için toplam 29,5 milyon lira yatırım yaparak, 45,2 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşedik. Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. Bizden önce sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken biz bu imkanı 81 şehrimizin tamamına yaygınlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla 153 bin kilometre dağıtım şebekesi uzunluğuna ulaşarak 589 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık.

Bugün 54,5 milyon vatandaşımız doğal gazın konforundan yararlanıyor. Doğal gazın ulaştığı toplam nüfusumuz ise yaklaşık 68 milyondur. Tüm dünyada kamu yatırımlarının durma noktasına geldiği 2020'de de doğal gaz yatırımlarımıza ara vermedik. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk. İnşallah 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğal gazın da ecdat yadigarı Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projelerde imzası olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ekibi başta olmak üzere, resmi kurumları, özel sektör kuruluşlarını, dağıtım şirketlerini, işçisinden mühendisine herkesi tebrik etti. 

"Ülkemizi hayalleriyle kucaklaştırmak için ter döküyoruz"

İmam Şafii Hazretleri'ne atfedilen "Allah yolundaysan koş. Koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü. O da zor geliyorsa sadece yürü. Olmuyorsa sürün. Fakat asla geri dönme." veciz sözle konuşmasına devam eden Erdoğan, "Bizler de Hakk'ın ve halkın rızası için çıktığımız bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorluklara aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar pek çok badire attıklarını, birçok engelin üstesinden geldiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envaiçeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla çetelerle teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmaray'ı engellemeye kalktılar. Avrasya Tüneli'ni daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil, her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu kimi külliyen yalan nice haber uydurdular.

Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'yi örnek göstererek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler hatta karaladılar. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye, Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık."

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