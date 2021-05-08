Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü içindeki tüm gençlere sesleniyorum, Anneler Gününde annelerinizi üzmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağda zorla alıkonulanlara yönelik, "Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce, şu an bizi dinliyorlar, böyle bir gecede onlara da sesleniyorum: Gençler, evlatlarım. Yarın Anneler Günü. Annelerinizi üzmeyin." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz." dedi.
Diyarbakır annelerine yönelik, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terör örgütü PKK) Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar." dedi.
"Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur." diyerek, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak." şeklinde konuştu.
"Terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz." diyerek, "Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan terör örgütü, hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür." ifadesini kullandı.
"Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız." şeklinde konuşan, Erdoğan, "(Diyarbakır anneleri) Bu tarihi mücadeleniz için her birinize şahsım, eşim, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır annelerinin nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
"Tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz"
"Bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak, sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırıları, aile kurumumuzu yıkarak başarıya ulaştırmak isteyenleri inşallah annelerin öncülüğünde hezimete uğratacağız. Hiç endişeniz olmasın." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendini bu (terör) bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korunmanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir." şeklinde konuştu.
"Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırılar derhal durdurulmalı"
Erdoğan, "Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir." diyerek, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin, Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
"İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes, orada yaşanan zulme ortaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır."
"Gençler, evlatlarım Anneler Gününde annelerinizi üzmeyin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Dağda zorla alıkonulanlara yönelik) Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce, şu an bizi dinliyorlar, böyle bir gecede onlara da sesleniyorum: Gençler, evlatlarım. Yarın Anneler Günü. Annelerinizi üzmeyin, annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren anneleriniz. Onları üzmeyin." ifadelerini kullandıAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.