Euro
10.20
Dolar
8.40
BIST 100
1,463.44
Altın
1,887.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su yönetimi konusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız." dedi.

11.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su yönetimi konusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle “Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı”nın açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor." dedi.

"Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir."

'Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermemiştir'

Erdoğan, "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık." diye konuştu.

"Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuşan Erdoğan, "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

'Milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz'

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.

Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek
Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı
İstanbul'da, aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'
Kovid-19 ile mücadelenin en etkili silahı aşılar hastane ve ASM'lere özenle taşınıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su yönetimi konusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su yönetimi konusunda elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Çevrenin korunması bütün insanlığın ortak meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa ile ilgili 128 madde üzerinde çalışmamızı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki törenle icazet aldı

Hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki törenle icazet aldı