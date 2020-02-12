Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında düzenlenen törene katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır." dedi.
"AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.