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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sefa Mutlu   | 24.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.


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