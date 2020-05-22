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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 22.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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